Coupe du monde: Les Françaises en finale !

Elles l'ont fait ! Inspirées sans doute par le contexte actuel, mais surtout dignes du surnom qu'elles se sont attribuées, les "enragées" de l'équipe de France de rugby à 7 décrochent ce samedi leur billet pour la finale de la Coupe du monde. A San Francisco, les Bleues font chuter ni plus ni moins que les championnes olympiques australiennes (19-12, mi-temps : 0-12). L'affaire était pourtant bien mal engagée à la pause avec ces 12 points de retard consécutifs aux 2 premiers essais de la rencontre, à mettre à l'actif des joueuses de l'hémisphère sud.

