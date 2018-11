Commotion sans gravité pour Médard

Son K.-O. d'entrée de match sur une relance ratée et un ballon perdu, converti dès la 2e minute de jeu par les Pumas avec un essai argentin, qui aurait pu enfoncer un peu plus une équipe tenaillée par le doute, a contraint Maxime Médard à quitter la pelouse du Stade Pierre-Mauroy de Lille sur un protocole commotion non concluant. Pour autant, le Toulousain, remplacé par le Montpélliérain Benjamin Fall, n'inspirait pas d'inquiétude à l'encadrement tricolore et au sélectionneur Jacques Brunel à l'issue de la rencontre.

"Maxime a eu un choc, un petit peu à la tête, une commotion, il m'a dit qu'il avait cherché à se relever un peu vite... ça lui a causé un petit trouble, donc par précaution, on a préféré ne pas le faire rentrer. Mais a priori, c'est rien. Il va passer la procédure normale, avec une reprise normale de l'entraînement durant la semaine et je ne pense pas que ça ait d'incidence sur le week-end prochain."