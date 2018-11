Comme Raka, Paul Willemse est français !

A l'instar d'un Alivereti Raka, qui l'a précédé au Journal officiel, c'est aujourd'hui le deuxième ligne de Montpellier Paul Willemse (26 ans ; 2,01m, 135kg) qui annonce que son nom apparaît aussi au JO en date du 29 novembre. Une information rapportée par Midi Libre et qui confirme donc la nationalité française acquise par le natif de Pretoria, débarqué dans l'Hérault en 2015 après une saison sous les couleurs du FC Grenoble.

Rien ne s'oppose plus en conséquence à ce que Willemse soit désormais appelé par Jacques Brunel ; une volonté que l'on prête au sélectionneur du XV de France, comme pour le Clermontois Raka, depuis plusieurs mois et qui pourrait se concrétiser dès le prochain Tournoi des 6 Nations. A moins d'un an de la Coupe du monde 2019 au Japon (20 septembre-2 novembre). Une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, Willemse a également prolongé le bail qui le lie au MHR jusqu'en 2022, preuve qu'il inscrit plus que jamais sa carrière et sa vie de famille en France.