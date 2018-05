CM 2019: Roumanie, Espagne et... Belgique exclues, la Russie requalifiée !

Le verdict est tombé et il est lourd pour les protagonistes d'une triste et sombre affaire: World Rugby (ex-IRB) a annoncé ce mardi les exclusions des sélections roumaine, belge et espagnole du processus de qualification à la prochaine Coupe du monde 2019 avec pour conséquence la requalification de la Russie, qui contre toute attente peut espérer rallier le Mondial japonais l'an prochain.

Independent Judicial & Disputes Committee decision: Rugby World Cup 2019 European qualification tournament



Read more: https://t.co/26CUuQ7xXr pic.twitter.com/CBzrUXd61O — World Rugby (@WorldRugby) 15 mai 2018

Des sanctions lourdes prises sur la base des conclusions de la commission indépendante chargée de faire la lumière sur les conditions dans lesquelles avait pu se jouer le match qualificatif entre la Belgique et l'Espagne, joué le 18 mars dernier (18-10). Une défaite qui privait la sélection ibérique de son sésame au profit de la Roumanie. Sauf que Rugby Europe n'avait rien trouvé de mieux que de désigner des arbitres roumains pour diriger ce match décisif. Avec l'inévitable contestation de la prestation de ce trio ce jour-là à l'origine de l'énorme polémique qui va pousser World Rugby à lancer cette investigation.

Une enquête qui va avant tout mettre la lumière sur inéligibilité d'un joueur tonguien, sélectionné sous le maillot roumain, et de 3 joueurs français, appelés par l'Espagne (2) et par la Belgique (1). Les retraits de points infligés tant à l'Espagne (40 points) qu'à la Roumanie et la Belgique (30 points) ont, en plus d'amendes d'un montant respectivement de 50 000, 100 000 et 125 000£, pour conséquence d'envoyer au Mondial japonais la Russie, bien qu'elle avait terminé le tournoi européen derrière la Roumanie et l'Espagne ; les Ours, qui n'ont pris part qu'à une seule phase finale (2011) en sept éditions, succèdent aux Roumains dans la Poule A de la Coupe du monde 2019 avec le Japon, l'Irlande, l'Ecosse et un autre pays qualifié.

Autre bénéficiaire, l'Allemagne, qui grâce au titre de vice-champion du Continental Shield (3e compétition européenne de clubs), est assurée de voir le Heidelberger RK prendre part à la prochaine Challenge Cup, gagne le droit de disputer un barrage contre le Portugal, dont le vainqueur défiera ensuite les Samoa pour la dernière place dans la poule A.