CM 2019 (repêchage): Le Canada dernier qualifié !

Après des victoires initiales sur le Kenya (42-17) puis l'Allemagne (29-10), le Canada a assumé jusqu'au bout son statut de favori du tournoi de repêchage pour la Coupe du monde 2019 au Japon (20 septembre-2 novembre). Les Canucks ont su dominer vendredi, à Marseille, la sélection de Hong Kong (27-10) et intègrent donc ainsi la Poule B du prochain Mondial avec la Nouvelle-Zélande, double championne du monde en titre, mais aussi l'Afrique du Sud, l'Italie et la Namibie. Le plateau des 20 équipes qualifiées est donc désormais au complet.

