CM 2019: La Roumanie va faire appel

Parce qu'elle ne prend pas position sur l'arbitrage si controversé du match Belgique-Espagne du 18 mars dernier, mais se base avant tout sur le caractère de non éligibilité de plusieurs protagonistes, la décision de World Rugby d'exclure la Belgique, l'Espagne et la Roumanie du processus de qualification pour la Coupe du monde 2019 au Japon a suscité la désolation du rugby espagnol. Mais aussi en Roumanie, où la perspective de voir la Russie, requalifiée et promise à jouer le match d'ouverture du Mondial nippon, ne passe pas.

D'où la décision de la Fédération roumaine de rugby de faire appel de cette décision. Dans un communiqué, celle-ci assure de sa bonne foi et fait valoir que le joueur d'origine tongienne Sione Faka'osilea, mis en cause parce qu'il aurait été international à 7 avec les Tonga, a déclaré sur l'honneur n'avoir jamais défendu le maillot de son île natale en match officiel ; le président de la Fédération tongienne aurait lui-même certifié cette version des faits.