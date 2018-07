Clermont pleure "Dada" Chevallier

Au coeur de l'été, l'ASM Clermont Auvergne est endeuillée par la disparition à l'âge de 92 ans d'un visage si familier: Bernard Chevallier, dit "Dada", n'aura cessé de supporter les Jaunards, dont il porta les couleurs durant 15 saisons (1950-1965), lui qui fut aussi joueur du XV de France. Ce deuxième ligne honora 26 sélections avec à la clé 2 victoires dans le Tournoi des 5 Nations (1954, 1955). Mais son plus haut fait d'armes fut sans doute d'avoir pris part un premier succès de l'histoire des Bleus face aux All Blacks. C'était un 27 février 1954 et la Nouvelle-Zélande s'était inclinée ce jour-là (3-0).

#TristeNouvelle C'est avec une très grande tristesse que le club a appris la disparition de « Dada » Chevallier à l'âge de 92 ans.

