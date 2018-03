Cardiff: Cuthbert file en Angleterre

Reverra-t-on un jour Alex Cuthbert (27 ans, 47 sélections) sous le maillot de la sélection galloise ? La question se pose, après que l'ailier des Blues de Cardiff a fait le choix de s'engager avec le club anglais d'Exeter pour les 3 prochaines saisons. Une décision qui, suite à la réforme des règles d'éligibilité pour les internationaux gallois évoluant à l'étranger - seuls les joueurs comptant 60 sélections ou plus peuvent encore prétendre porter le maillot du XV du Poireau -, lui ferme les portes de l'équipe nationale. A la différence de son compatriote George North, dont il a longtemps fait figure d'alter-ego à son poste et que la Fédération galloise de rugby (WRU) s'emploie à rapatrier au pays depuis Northampton, Cuthbert a perdu la confiance de Warren Gatland avec seulement 3 sélections honorées en 2017.

