Cape Town: Les Bleus avec le fils Trouabal

Dixièmes à Dubaï pour l'ouverture de la saison, les joueurs de France 7 enchaînent dès ce week-end, à Cape Town, théâtre de la 2e étape du circuit mondial. Et parmi les sélectionnés pour cette étape sud-africaine figure un certain Joachim Trouabal (18 ans). Ce jeune joueur du Racing 92, passé également par Massy, n'est autre que le fils de Jean-Charles Trouabal, ex-recordman du monde du relais 4x100m à Split, en 1990 (37"79) aux côtés de Max Morinière, Daniel Sangouma et Bruno Marie-Rose.

Pensionnaire du Pôle France rugby à 7, Joachim a remporté la médaille d'argent avec les Bleuets aux récents Jeux Olympiques de la Jeunesse de Buenos Aires. Lui et les Bleus seront opposés samedi dans leur poule de qualification à l'Angleterre, aux Fidji et au Kenya.