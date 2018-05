Camara et Cancoriet au relais des finalistes du Top 14

Alors qu'une qualification du Racing 92 aurait notamment privé les Bleus de Jacques Brunel de 5 sélectionnés (Thomas, Le Roux, Chat, Gomes Sa, Ben Arous), la finale du Top 14 entre Castres, tombeur du club francilien ce samedi, à Lyon (19-14), et Montpellier ne contraint le staff tricolore à procéder qu'à deux ajustements parmi les appelés pour la tournée de juin en Nouvelle-Zélande.

Les finalistes rejoindront le groupe France à Auckland le mercredi 6 juin et seront remplacés pour accompagner le début de la tournée du XV de France par des joueurs du Barbarians RC. Les Montpelliérains Benjamin Fall et Kélian Galletier sont ainsi relayés par le Parisien Djibril Camara et le Clermontois Judicaël Cancoriet ; le Castrais Mathieu babillot n'est pas remplacé, "compte tenue de la polyvalence du Racingman Bernard Le Roux", précise l'encadrement tricolore dans un communiqué.