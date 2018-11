Brunel réunit les entraîneurs du Top 14 lundi

Comme il en a désormais pris l'habitude après chaque grande échéance et avec une volonté d'entretenir une relation privilégiée, Jacques Brunel réunira lundi, à Marcoussis, les entraîneurs du Top 14 pour une nouvelle réunion d'échanges, de 10h à 16h, annonce un communiqué de la Fédération Française de rugby (FFR). Une initiative destinée à "assurer une meilleure collaboration et transversalité avec les clubs du Top 14" et qui vient "en complément de la tournée des clubs du Top 14 initiée par Jacques Brunel et son staff la saison dernière."