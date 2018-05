Brunel publie ses listes !

Au moment où le gros du contingent des Bleus, privés des finalistes du Top 14, a posé le pied ce mercredi, à Auckland, pour y disputer le samedi 9 juin, à l'Eden Park, face aux All Blacks le premier des 3 test-matches de la tournée en Nouvelle-Zélande, la Fédération Française de rugby (FFR) publie les deux listes du groupe XV de France (40) et du groupe France Développement (20), conformément à la Convention FFR – LNR (2018-2023) dévoilée ce week-end.

Un total de 60 joueurs qui "feront l’objet toute la saison d’un suivi concerté entre les encadrements du XV de France et des clubs au plan physique, technique et médical". Les joueurs de la liste XV de France bénéficieront d’une intersaison aménagée portée à 10 semaines sans match. A deux exceptions près comme le précise le sélectionneur tricolore : "Camille Lopez et Wesley Fofana seront exemptés des 10 semaines obligatoires de préparation. En effet, il s’agit de deux joueurs qui sortent de longues blessures et qui ont très peu joué sur la dernière ou les deux dernières saisons", précise Brunel au sujet des deux Clermontois.

Hamadache chez les grands

Et puisque cette équipe de France paye un lourd tribut aux blessures jusque dans cette fin de saison, "dans la liste des 20 joueurs de France Développement, on retrouve tous les joueurs blessés qui n’ont pas encore repris la compétition (Yacouba Camara, Antoine Dupont, Matthieu Jalibert ou encore Maxime Machenaud)", mais aussi des éléments qui ressemblent fort à des doublures à leurs poste dans la hiérarchie des Bleus (Cyril Baille, Anthony Jellonch, Sekou Macalou, Baptiste Serin ou encore Marco Tauleigne). Brunel sait aussi ménager ses effets et révèle une surprise du chef qui n'en est vraiment plus une avec la présence sur cette seconde liste d'un nouveau Clermontois : "Alivereti Raka, éligible à l’Equipe de France, et qui sera sélectionnable dès l’aboutissement des démarches qu’il a entreprises en vue de l’obtention de son passeport français."

Si le pilier droit Malik Hamadache (29 ans, 0 sélection) était sans doute le moins attendu de la liste XV de France, des absences tout à fait notables sont à relever, à commencer par le capitaine montpelliérain Louis Picamoles, appelé par Brunel à faire plus et mieux, mais recalé alors même que d'autres fêtards d'Edimbourg comme Arthur Iturria, Félix Lambey, Rémi Lamerat ou encore Teddy Thomas sont intégrés. Pas de trace non plus de la phalange parisienne Plisson-Danty-Camara, pas plus que leur ancien coéquipier Hugo Bonneval.

La liste XV de France

Avants : Uini Atonio (La Rochelle), Mathieu Babillot (Castres), Eddy Ben Arous (Racing 92), Judicaël Cancoriet (Clermont), Camille Chat (Racing 92), Paul Gabrillagues (Stade Français), Kélian Galletier (Montpellier), Cedate Gomes Sa (Racing 92), Kevin Gourdon (La Rochelle), Guilhem Guirado (Toulon), Malik Hamadache (Pau), Arthur Iturria (Clermont), Felix Lambey (Lyon), Wenceslas Lauret (Racing 92), Bernard Le Roux (Racing 92), Yoann Maestri (Stade Français), Adrien Pélissié (Bordeaux-Bègles), Jefferson Poirot (Bordeaux-Bègles), Dany Priso (La Rochelle), Fabien Sanconnie (Racing 92), Rabah Slimani (Clermont), Sébastien Vahaamahina (Clermont).

Arrières : Mathieu Bastareaud (Toulon), Anthony Belleau (Toulon), Henry Chavancy (Racing 92), Baptiste Couilloud (Lyon), Geoffrey Doumayrou (La Rochelle), Benjamin Fall (Montpellier), Gaël Fickou (Stade Français), Wesley Fofana (Clermont), Rémy Grosso (Clermont), Yoann Huget (Toulouse), Rémi Lamerat (Clermont), Camille Lopez (Clermont), Maxime Médard (Toulouse), Morgan Parra (Clermont), Damian Penaud (Clermont), Teddy Thomas (Racing 92), François Trinh-Duc (Toulon), Virimi Vakatawa (Racing 92).

La liste développement

Avants : Dorien Aldegheri (Toulouse), Cyril Baille (Toulouse), Pierre Bourgarit (La Rochelle), Yacouba Camara (Montpellier), Anthony Jelonch (Castres), Thomas Jolmes (La Rochelle), Sekou Macalou (Stade Français), Julien Marchand (Toulouse), Swan Rebbadj (Toulon), Emercik Setiano (Toulon), Sébastien Taofifenua (Toulon), Marco Tauleigne (Bordeaux-Bègles).

Arrières : Louis Carbonel (Toulon), Antoine Dupont (Toulouse), Matthieu Jalibert (Bordeaux-Bègles), Maxime Machenaud (Racing 92), Romain Ntamack (Toulouse), Alivereti Raka (Clermont), Arthur Retière (La Rochelle), Baptiste Serin (Bordeaux-Bègles).