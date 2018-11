Brunel: "Le scénario est cruel" 

Voix blanche et visage marqué, Jacques Brunel, comme son capitaine et ses joueurs, cachait mal sa détresse face à la nouvelle issue cruelle d’un test-match face aux Boks qui tendait les bras à des Bleus entreprenants, mais pourtant encore battus sur le fil (26-29).

"C’est assez cruel, le scénario est cruel, parce que je crois qu’on avait bien entamé la partie, a commenté le sélectionneur tricolore. On a fait une belle première mi-temps, on a beaucoup entrepris, on les a quelques fois mis en difficultés. Malheureusement, tout au long de la partie, on leur a permis par des petites fautes, de petites scories, de rester collés au score, regrette-t-il. Ce qui leur a permis (de l’emporter) dans les dernières minutes, alors qu’on aurait pu encore tenir le match, on n’a pas su le faire. Il nous manque encore de la maîtrise et de la lucidité. Mais on va retenir quand même le positif. Cette équipe a été généreuse, entreprenante et elle a été à l’égal des Springboks, qui sont effectivement une des meilleures équipes au monde", finit par apprécier le Gersois.