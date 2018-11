Brunel: "Le scénario est cruel"

Jacques, votre équipe semblait si proche d’accrocher enfin cette victoire contre une nation du Sud… (*) Face aux tombeurs des All Blacks cet été…

C’est assez cruel, le scénario est cruel, parce que je crois qu’on avait bien entamé la partie ; on a fait une belle première mi-temps, on a beaucoup entrepris, on les a quelques fois mis en difficultés. Malheureusement, tout au long de la partie, on leur a permis par des petites fautes, de petites scories, de rester collés au score. Ce qui leur a permis (de l’emporter) dans les dernières minutes, alors qu’on aurait pu encore tenir le match, on n’a pas su le faire. Il nous manque encore de la maîtrise et de la lucidité. Mais on va retenir quand même le positif. Cette équipe a été généreuse, entreprenante et elle a été à l’égal des Springboks, qui sont effectivement une des meilleures équipes au monde.

Après une telle issue, difficile de ne pas regretter cet essai concédé immédiatement après l’essai de Mathieu Bastareaud. Pour mener 23-9 au score...

Je l’ai dit, on fait quelque petites erreurs… On avait réussi à creuser l’écart et malheureusement, sur le renvoi, on ne s’est pas bien entendu et derrière ils en profitent de suite. Ça fait partie des petites choses qu’il va nous falloir corriger très vite.

Pourquoi voulez-vous que j’en veuille à Teddy Thomas ?

Mais votre équipe a encore une possession au-delà de la 79e minute de jeu, dans les 22 mètres sud-africains, qu’elle n’exploite pas. Qu’aurait-il fallu faire ?

Il aurait fallu certainement là aussi un peu plus de maîtrise, un peu plus de patience. On s’est un peu trop empressés, on s’est un peu trop isolés, ils ont bien joué le coup, ce qui leur a permis de récupérer une pénalité. Il nous a manqué de cette maîtrise dont j’ai parlé tout à l’heure.

Quels ont été vos mots pour Teddy Thomas, qui a raté un surnombre a priori facile à jouer des tribunes. Lui en voulez-vous ?

Pourquoi voulez-vous que je lui en veuille ? Le match ne se joue pas que là-dessus, même si c’est une occasion comme il y en a eu d’autres d’ailleurs. Sur un jeu au pied, qui sorte juste pour Damian Penaud en position de marquer. Une autre dans leurs 22 mètres où Penaud n’arrive pas à aplatir. Il y en a eu d’autres occasions… Mais c’est plutôt cette fin de match qui me peine, plutôt que ces moments-là, parce que ces moments-là dans une partie, ils arrivent toujours. C’est à la fin que ça compte, quand on a le match en mains, il ne faut pas le laisser passer.

Pour votre équipe en quête d’un match référence, est-ce que votre première mi-temps est un mi-temps référence à vos yeux ?

Non, je ne crois pas. Pour toutes les raisons dont j’ai parlées. Je vais trouver d’autres endroits où on a donné des points trop facilement. A commencer sur le coup d’envoi, alors qu’on vient de marquer. De suite, ils nous remettent trois points. Là aussi, c’est quelque chose qui ne doit pas arriver. C‘est trop facile, on leur a donné des points trop facilement ; nous a mis beaucoup d’énergie pour les mettre à la faute et obtenir des pénalités, eux l’ont eu beaucoup trop facile. On ne peut pas leur rendre facile comme ça.

(*) Les Bleus n’ont plus dominé les Springboks depuis 2009.