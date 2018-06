Brunel: "Garder cet état d'esprit"

L’équipe de France n’a pas été en mesure de renverser la Nouvelle-Zélande ce samedi à Auckland (26-13). Mais les Bleus, réduits à 14 dès la 12e minute de jeu ont montré un visage intéressant avec un essai à la sirène de Gomes Sa sans oublier ceux refusés à Doumayrou et surtout à Bourgarit.

"On a retrouvé l'état d'esprit, c'était très dur à 14 mais on gagne la 2e période (7-5), on aurait même pu finir plus près. Il n'y avait pas 50 points d'écart la semaine dernière, on est plus dans la norme aujourd'hui. On va essayer de garder cet état d'esprit et essayer encore de se rapprocher des All Blacks", a reconnu Jacques Brunel sur Canal+.