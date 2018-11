Brunel: "Fickou débute naturellement"

L'enseignement principal de la nouvelle composition du XV de France, dévoilée ce jeudi, à Marcoussis, par Jacques Brunel pour affronter les Pumas samedi, à Lille (21h05), tient à la titularisation à son poste de trois-quarts centre de Gaël Fickou (24 ans, 39 sélections), dont le statut de remplaçant face aux Springboks (26-29) n'avait pas manqué de susciter le débat. Le sélectionneur tricolore a expliqué que la forme affichée par le néo-Parisien, meilleur marqueur d'essais du Top 14 (6), avait pesé sur cette décision, tout en précisant que Geoffrey Doumayrou, titulaire face à l'Afrique du Sud, n'avait pas démérité, mais que la commotion subie par le Rochelais était aussi entrée dans la réflexion de son staff.

"La commotion a joué. Geoffrey a eu les gestes justes, il n'y a pas grand chose à dire. Mais on connaît la forme actuelle de Gaël et on en a profité pour le titulariser, car on avait l'obligation de préserver un peu Doumayrou. Les deux sont liées, souligne Brunel. Il (Fickou) a réussi un très beau début de saison. Il mérite sa place. Pour le premier test, on avait joué sur la continuité avec Bastareaud-Doumayrou. Mais on savait très bien que Gaël allait rentrer à un moment. Et là, il débute naturellement."