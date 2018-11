Brunel... et la préparation mentale impossible

Face à la fâcheuse manie des Bleus de Brunel à laisser échapper des victoires qui leur tendent les bras, le XV de France pourrait bénéficier d'une préparation mentale adaptée, qui n'a pourtant plus cours depuis le Mondial 2015. Pour le sélectionneur, ce domaine pose de toute évidence problème en raison de la structure et de l'organisation de la sélection tricolore.

"Certains ont parlé de préparation mentale. On l’a déjà utilisée par le passé, a confirmé Brunel. Mais j'y crois surtout à titre individuel et sur un temps long, mais pas collectivement. Certaines nations ont cette tradition et travaillent dans ce type d’accompagnement depuis longtemps. Mais la FFR ne dispose pas des structures et ne peut assumer de le faire collectivement, compte tenu de la non-continuité de l’action auprès des joueurs et de l'espacement entre les rassemblements", souligne le technicien gersois. Une fin de non recevoir qui repose la question de l'utilité de la fameuse liste Elite censée "protéger" les internationaux dans un rapport privilégié avec l'équipe de France.