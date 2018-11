Bézy et Danty, la tournée sans jouer

Le premier véritable week-end de doublon de la saison verra le XV de France conclure samedi, au Stade de France (21h05), sa tournée d'automne face aux Fidji, à l'heure de la reprise du Top 14 et de la 10e journée de championnat. Pour autant, le sélectionneur Jacques Brunel a prévenu ce jeudi, en conférence de presse, lors de l'annonce de la composition de son équipe de départ, qu'aucun Tricolore ne sera rendu à son club.

Ils vont rester avec nous jusqu'à dimanche compris Jacques Brunel (sélectionneur du XV de France)

Pas même le Toulousain Sébastien Bézy et le Parisien Jonathan Danty, qui n'apparaîtront toujours pas sur la feuille de match face aux Fidjiens et vont donc conclure une tournée... à 0 minute de jeu ! Mais qui auraient peut-être apprécié de se "dérouiller" respectivement du côté de Pau pour Bézy samedi (18 heures) et face à La Rochelle pour Jonathan Danty, d’autant que le Stade Français jouera dimanche, à Jean-Bouin (12h30).

Mais Brunel s’est montré catégorique, la convention FFR/LNR faisant foi: "Ils vont rester avec nous jusqu'à dimanche compris. On les garde jusqu'à la fin du match, mais la convention fait que si jamais on n'a pas rendu les joueurs mercredi, ils ne peuvent en aucun cas participer à une rencontre, même lorsqu'il y a doublon, précise le technicien. On n'a renvoyé personne, donc ils ne pourront pas jouer (en Top 14)."