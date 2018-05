Bayonne: Et le président est... Manu Mérin !

Il restera le président du dernier derby basque, remporté dans l'élite ce dimanche, à Aguiléra, face au BO (11-8). Arrivé aux affaires le 21 février dernier, à la faveur du retrait d'Alain Afflelou, "Philippe Neys, après avoir oeuvré à la mise en place de la nouvelle structure, a souhaité ne pas briguer le poste de Président du Conseil de Surveillance afin de donner la priorité à son engagement dans la campagne des élections municipales de la ville de Bayonne", rapporte un communiqué publié sur le site de l'Aviron Bayonnais ce mercredi, à l'issue du conseil de surveillance.

Et c'est par conséquent, M. Manu Mérin, ancien Président de l’Aviron Bayonnais Football Club et partenaire de l’Aviron depuis plusieurs années, qui a été nommé Président opérationnel du club et qui en "assure désormais pleinement la Direction (...) avec à ses côtés Christian Lanta pour la Direction sportive et Stéphane Pouget pour la Direction générale."