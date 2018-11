Bastareaud: "Pas envie d'être positif"

Mathieu, quel sentiment prédomine après une défaite pareille, concédée sur le fil (26-29) ?

C’est beaucoup de tristesse, de l’énervement, c’est même irréaliste… De la frustration, je ne sais pas, mais c’est rageant de perdre un match comme ça dans les arrêts de jeu, de cette manière ; on a très mal géré les dernières minutes et on a été punis. C’est dans la tête : on arrive à obtenir une mêlée dans leurs 22 mètres et, trois minutes plus tard, on prend un essai, donc c’est tout simplement un manque de maîtrise et on ne peut pas se le permettre à ce niveau-là.

Au regard du scénario de cette rencontre face aux Boks, est-ce qu’on se dit qu’on a perdu un match imperdable avec notamment ces 14 points d’avance (les Bleus ont mené 23-9) ?

Oui. On avait réussi à faire le break et puis il y a cet essai casquette sur le renvoi, qui les remet un peu dans le match et même après ça, on était plutôt bien, on a était devant, mais on a perdu un peu le fil et commis des fautes. C’est clair qu’on n’est pas assez tueurs, parce que lorsqu’on se retrouve dans les zones de conclusion, on n’arrive pas à scorer. Donc c’est rageant. Pour les plus jeunes, c’est l’apprentissage…

"Parler pour parler, ça ne m'intéresse pas"

Pour les plus anciens, ça commence à être rageant, comme vous le dites…

Oui, pour être poli, on va dire...

Difficile de ne pas faire un parallèle avec le dénouement du match contre l’Irlande dans le dernier Tournoi, non (*) ?

Je n’y étais pas, mais pour en avoir parlé avec Guilhem, ça lui a rappelé en effet ce mauvais souvenir. Mais ce match, on l’a entre les mains et on le laisse filer. Je n’ai pas envie d’être positif, parce que c’est trop gros de perdre un match comme ça. Il faut pourtant bien digérer et se remettre au travail pour affronter les Argentins.

Faut-il selon vous se servir de cette colère pour affronter ces Pumas ?

Je ne sais pas s’il va falloir se servir de colère ou de ce que vous voulez… Mais il va falloir surtout qu’on se rende compte que ce n’est pas possible de laisser filer un match comme ça, ce n’est pas le Top 14, ce n’est pas la Coupe d’Europe, c’est le niveau international et chaque erreur se paye cash.

Un tel investissement pour si peu de résultat (le XV de France reste sur 5 défaites, série en cours)…

On a résisté, on s’est sacrifiés, on s’est envoyés en défense et au final, c’est eux qui gagnent. Avec toute la débauche d’énergie qui a été la nôtre durant 80 minutes, encore une fois, on n’est pas récompensés. Et c’est peut-être la fois de trop…

Ça veut dire quoi "la fois de trop" ?

Je le répète, c’est difficile d’être positif après cette défaite, parce qu’on a tout fait, tout mis de notre côté pour la décrocher et avec de petites erreurs, on se tue nous-mêmes… On leur donne tous les points. Et même avec ça, on est en position de gagner le match, mais on trouve encore le moyen de le laisser filer. On a cette mêlée à deux minutes de la fin, sur laquelle on se fait contester… Ils arrivent dans nos 22 mètres et c’est un total manque de maîtrise.

"Résigné ? Jamais"

Yoann Maestri a déclaré : « Il va falloir qu’on se parle. » Vous comprenez ce qu’il veut dire ?

(pas très convaincu) Mouais… Je trouve qu’on a beaucoup parlé la semaine dernière, un peu trop à mon goût même… Parler pour parler, ça ne m’intéresse pas, ça me casse un peu les bonbons même. Si c’est pour faire avancer les choses, il n’y a pas de problème, mais si c’est juste pour dire qu’on s’est parlé… Et que la semaine prochaine, on est au même point, ça ne sert à rien. S’il y a des choses à se dire, on se les dira.

En utilisant cette expression « la fois de trop », faut-il comprendre que la faillite de cette fin de match vous « disqualifie » d’une certaine façon ?

J’ai l’impression de venir vous voir pour vous dire à chaque fois la même chose. Je sais que ça ne se voit pas, mais je commence à être un peu vieux et fatigué (il esquisse un sourire)… Et j’en ai un peu marre de me répéter. Il y a toujours des points positifs : on s’est envoyés, on a essayé de produire du jeu, mais au final on perd et ça fait un moment que c’est comme ça.

On vous sent résigné…

(catégorique) Jamais, jamais ! A nous aussi les anciens d’entraîner tout le monde avec nous. L’apprentissage se fait difficilement pour les plus jeunes. A nous de remotiver tout le monde pour aller batailler contre les Argentins samedi prochain, à Lille.

---------------------------------------------------

(*) Les Bleus, également devant au tableau d’affichage, avaient fini par s’incliner sur un drop de Jonathan Sexton tapé à près de 50m dans le temps additionnel (80e+3).