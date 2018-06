Bastareaud: "On n’a pas assez cru en nous"

Le XV de France a subi la loi de la Nouvelle-Zélande avec fracas ce samedi à Auckland, pour le premier acte de sa tournée estivale aux antipodes. Malgré une première période probante, les Bleus se sont lourdement inclinés (52-11), incapables de contenir la furia adverse au retour des vestiaires.

"On était un peu trop surpris de mener à la mi-temps et qu'on n'a pas assez cru en nous. Le tournant c'est ce carton jaune qui nous réduit à 14. [...] On a été difficile dans la conquête, notamment en touche. On n'a pas eu beaucoup de ballons à exploiter et les rares ballons qu'on a eus on les a fait tomber. Et en contre, c'est difficile de les arrêter", dixit le capitaine du jour Mathieu Bastareaud.

"Faut faire un autre travail sur ça et montrer un autre visage la semaine prochaine parce que là c'est difficile. Quand on porte ce maillot on doit montrer un autre visage, un autre état d'esprit. On s'est un peu menti, on n'a pas été au rendez-vous, estime le Toulonnais sur l’antenne de Canal+. On a beaucoup parlé de jeu et de tactique avant la rencontre mais on a clairement manqué d’agressivité… Le rugby c’est un sport de combat et on n’en a pas mis assez aujourd’hui." Et l’intéressé, revanchard, de promettre: "Ceux qui ont joué ce match auront retenu les sourires de nos adversaires, on en reparlera la semaine prochaine."