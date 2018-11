Bastareaud: "On est encore des petits garçons"

Ce samedi, juste après le coup de sifflet final de l'arbitre, octroyant aux Fidji un succès historique sur le XV de France, au stade de France (14-21), Mathieu Bastareaud était des plus remontés. Le vice-capitaine des Bleus, toujours aussi franc et sincère, n'a pas tardé à regrouper ses coéquipiers dans l'en-but afin de leur délivrer le fond de sa pensée... "On s'est pris pour qui ?!"

Interrogé dans la foulée au micro de France 2, le trois-quarts centre toulonnais s'est livré à une analyse à chaud, mais lucide néanmoins, quant aux raisons de cet échec: "On peut qu'avoir honte de notre prestation ce soir, on a joué a l'envers. On ne les a pas respectés, ils nous ont marché dessus tout le match. (...) Si on n'a pas compris qu'il faut 1 minimum d'agressivité quand on joue face à des bonhommes comme ça on n'ira pas loin. On est encore des petits garçons, on a besoin de se faire taper sur les doigts, on n'est pas assez constants."

Agacé par cette contre-performance historique, le capitaine du Rugby Club Toulonnais a souligné le relâchement inadmissible du groupe France et le comportement à adopter pour éviter de telles déconvenues... "En face ils ont mis ce qu'il fallait pour nous mettre en difficulté, nous on n'a pas mis les ingrédients qu'il fallait. Félicitations à eux. (...) Les explications on va arrêter d'en donner car on en donne beaucoup à chaque défaite et chaque victoire. Nous faut qu'on ferme un peu nos bouches. On s'était cru arrivés après l'Argentine, ils se sont chargés de nous remettre les pieds sur Terre."