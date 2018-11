Barbarians: Lesgourgues forfait, le Rochelais Bales appelé

A l'issue de la 9e journée du Top 14, jouée ce week-end, les défections se succèdent dans le groupe des Barbarians appelés pour affronter les Tonga samedi, à Bordeaux (16h).

C'est le demi de mêlée bordelais Yann Lesgourgues qui, blessé, doit renoncer à son tour et céder sa place au Rochelais Alexis Bales.

Dimanche, ils étaient pas déjà pas moins de 3 des Baa-Baas à jeter l'éponge (Ramos, Verhaeghe et Setiano) ; Retière, Palu et Hamadache les avaient suppléés au pied levé pour rejoindre un groupe réuni depuis lundi, à Arcachon. L'antichambre du XV de France qui se retrouve placée pour l'occasion sous la direction du d'entraîneurs toulousains composé d'Ugo Mola et William Servat, dont le Stade vient d'accéder au rang de dauphin de Clermont au classement du Top 14.