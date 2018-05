Barbarians: Daubagna remplace Couilloud

On imagine que la prudence aura commandé à Baptiste Couilloud (20 ans, 3 sélections), le jeune demi de mêlée international, de mettre un terme à sa saison et donc de renoncer à la tournée en Nouvelle-Zélande avec les Barbarians, antichambre du XV de France. Blessé à une cheville en clôture de la saison régulière, mais revenu à temps pour disputer la demi-finale de Top 14 historique du LOU face à Montpellier (il est entré en jeu à la 56e minute), le n°9 abandonne sa place au Palois Thibault Daubagna (24 ans). Celui-ci rejoint parmi les "Baa-Baas" ses coéquipiers en club Quentin Lespiaucq et Baptiste Pesenti. Des Barbarians qui affronteront les Crusaders le 15 juin, à Christchurch, puis les Highlanders, le 22, à Invercargill.