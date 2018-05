Avec Parra et Plisson en Nouvelle-Zélande

"Une saison à mettre à la poubelle." C'est peu dire que Mathieu Bastareaud n'aura pas trouvé son compte avec son club de Toulon en cette saison, qui s'est achevée de manière si brutale vendredi dernier, à Mayol, avec une élimination en barrages au nombre d'essais (1 contre 2) face au LOU (19-19), précédée d'une autre désillusion en quarts de finale de la Champions Cup sur le terrain du Munster (20-19). Sans atteindre des sommets sur le strict plan des résultats, sa saison en équipe de France est de nature à le réconforter.

Le sélectionneur du #XVdeFrance Jacques Brunel a composé un groupe de 3⃣2⃣ joueurs pour la prochaine tournée de juin où les Bleus disputeront 3 matches contre les @AllBlacks en Nouvelle-Zélande #soutiensleXV #NZLFRA pic.twitter.com/XFwQNY3HTL — FF Rugby (@FFRugby) 22 mai 2018

Le trois-quarts centre international, promu capitaine des Bleus en clôture du dernier Tournoi des 6 Nations à la faveur de la blessure de Guilhem Guirado face aux Gallois, conservera le brassard sous le maillot tricolore à l'occasion de la prochaine tournée d'été du XV de France en Nouvelle-Zélande, à laquelle Guirado, laissé au repos, ne prendra pas part.

Une périlleuse série de 3 test-matches face aux doubles champions du monde all-blacks (9, 16 et 23 juin), qui marquera les retours en sélection du demi de mêlée clermontois Morgan Parra au côté du Bordelais Baptiste Serin et de l'ouvreur parisien Jules Plisson au côté du Toulonnais Anthony Belleau. On notera également les rappels de deux des "fêtards d'Edimbourg", le centre clermontois Rémi Lamerat et l'ailier du Racing 92 Teddy Thomas. Une liste de 23 joueurs sélectionnés avec les Barbarians, antichambre des Bleus, pour affronter les 2 provinces néo-zélandaises des Crusaders (le 15 juin) et des Highlanders (le 22 juin), pourrait fournir à Brunel et son staff un réservoir dans lequel puiser pour le test d'ouverture face aux All Blacks le 9 juin, en l'absence des finalistes du Top 14.

Le groupe des Barbarians : ALDEGHERI Dorian (Stade Toulousain), BALES Alexis (Stade Rochelais), BATTLE Armand (Castres Olympique), BETHUNE Quentin (SU Agen), CAMARA Djibril (Stade Français Paris), CANCORIET Judicaël (ASM Clermont Auvergne), COUILLOUD Baptiste (Lyon OU), CROS François (Stade Toulousain), DOUSSAIN Jean-Marc (Stade Toulousain), DUMORA Julien (Castres Olympique), FOUYSSAC Pierre (SU Agen), JOLMES Thomas (Stade Rochelais), LESPIAUX-BRETTES Quentin (Section Paloise), MARCHAND Julien (Stade Toulousain), PENAUD Damian (ASM Clermont Auvergne), PESENTI Baptiste (Section Paloise), REBBADJ Swan (RC Toulon), RETIERE Arthur (Stade Rochelais), SETIANO Emerick (RC Toulon), SOBELA Patrick (US Oyonnax), TANGA MANGENE Yoan (SU Agen), TAOFIFENUA Sébastien (Union Bordeaux-Bègles), VERHAEGHE Florian (Stade Toulousain).