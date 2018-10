Australie: Foley reprend le 10 face aux Pumas

On ignore si cette édition 2018 du Rugby Championship (ou Four Nations) sera ou non fatale à Michael Cheika, mais toujours est-il que le sélectionneur australien et ses Wallabies vont tout mettre en oeuvre pour dominer l'Argentine dans la nuit de samedi à dimanche, à Salta (00h45) et éviter ainsi de voir les vice-champions du monde échouer à une piteuse dernière place. Pour parvenir à ses fins, Cheika opère un principal changement au poste d'ouvreur, où Bernard Foley reprend la main et le relais d'un Kurtley Beale guère convaincant, mais qui conserve toutefois sa place dans le quinze de départ en glissant au centre en lieu et place de Matt Tomua.

Le XV australien : Haylett-Petty - Folau, Hodge, Beale, Koroibete - (o) Foley, (m) Genia - Pocock, Hooper, Hanigan - Coleman, Rodda - Tupou, Faingaa, Sio.

Remplaçants : Latu, Kepu, Alaalatoa, Simmons, Arnold, Timu, Phipps, Toomua, Banks.

Dans les rangs argentins, 2 changements seulement par rapport à la dernière défaite concédée face aux All Blacks (17-35) avec la titularisation de Ramiro Moyano à l'aile, suite au forfait sur blessure de Bautista Delguy (épaule) et la rentrée également de Matias Orlando, qui succède à Bautista Ezcurra au centre.

Le XV argentin : Boffelli - Moroni, Orlando, De la Fuente, Moyano - (o) Sanchez, (m) Bertranou - Desio, Kremer, Matera - Lavanini, Petti - Herrera, Creevy, Chaparro.

Remplaçants : Montoya, Garcia Botta, Medrano, Alemanno, Leguizamon, Cubelli, Gonzalez Iglesias, Cancelliere.