Australie: Cheika écarte Beale et Ashley-Cooper, dénoncés par leurs coéquipiers !

Voilà qui ne risque pas d'améliorer l'image des Wallabies, dont les résultats en 2018 ne sont déjà guère reluisants, mais qui pour ne rien arranger se retrouvent défrayer aussi la chronique pour une affaire extra-sportive. Le sélectionneur Michael Cheika a décidé d'écarter les deux trois-quarts très expérimentés que sont Kurtley Beale et Adam Ashley-Cooper du dernier test-match de la tournée de novembre face à l'Angleterre ce samedi, à Twickenham (16h). La raison ? Une dénonciation de la part de leurs propres coéquipiers, qui ont réclamé à Cheika une sanction avec ce match de suspension.

La faute de Beale et d'Ashley-Cooper aura été de contrevenir au règlement intérieur du squad australien en invitant dans leur chambre d'hôtel, il y a deux semaines à Cardiff, 3 femmes, parmi lesquelles se trouvait la belle-soeur d'Ashley-Cooper. Des "invitées" qui auront beau quitter l'hôtel aux alentours de 22h30, les Wallabies ont convenu avec leur encadrement qu'ils ne sont pas autorisés à accueillir quiconque dans leur chambre en tournée. "Les leaders du groupe sont venus me voir en début de semaine et m'ont demandé de gérer ce problème de cette façon et j'ai pensé que c'était approprié", a déclaré Cheika, cité par The Independant.