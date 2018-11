Australie: Cheika confirmé pour le Mondial 2019

Même en cas de nouvelle défaite contre l'Italie ce samedi, à Padoue (15h), Michael Cheika conservera son poste de sélectionneur de l'Australie jusqu'à la Coupe du monde 2019 au Japon (20 septembre-2 novembre). Malgré des résultats très décevants avec seulement 3 victoires en 11 test-matches joués cette année, l'ancien coach du Stade Français, finaliste du dernier Mondial, garde la confiance de ses dirigeants. "Le contrat de Michael Cheika court jusqu'à la Coupe du monde au Japon l'an prochain. On l'a dit publiquement et on reste sur cette position", a maintenu Raelene Castle, la présidente de la Fédération australienne de rugby (ARU), citée par Fox Sports. Les Wallabies restent sur un revers - le premier depuis 10 ans - contre le pays de Galles (9-6) samedi dernier, à Cardiff, et affronteront l'Angleterre dans 10 jours en clôture de leur tournée en Europe.

L'Italie s'alignera une nouvelle fois samedi sans son capitaine et n°8 Sergio Parisse, toujours convalescent et déjà absent lors de la déroute contre l'Irlande (54-7) et à l'occasion de la victoire sur la Géorgie (28-17). Déjà capitaine lors de ce succès face aux Lelos, Leonardo Ghiraldini conserve le brassard.