Ashton plante un triplé à l'Angleterre à Twickenham ! 

Chris Ashton (31 ans, 39 sélections) avait prévenu: ses espoirs de retrouver un jour le maillot de la sélection anglaise restent plus que jamais d'actualité pour le nouveau recordman du nombre d'essais inscrits dans une saison de Top 14 (24). Et l'opportunité était trop belle ce dimanche, à Twickenham, face à l'équipe d'Angleterre d'Eddie Jones de clouer le bec à ceux qui ont décidé de lui fermer les portes du XV de la Rose depuis 2014 et sa dernière sélection.

Congratulations to @Barbarian_FC, your 2018 #QuilterCup winners



Sous le maillot d'une équipe déchaînée des Barbarians britanniques, composée de nombreuses figures du Top 14 (Tuisova, Radradra, Fernandez Lobbe, capitaine futur retraité, Kayser, Timani, Laidlaw ou encore Vito), Ashton, l'auteur de 19 essais avec l'Angleterre, inscrit un hat-trick qui, au terme de ce match à... 15 essais, contribue à une victoire superbe dans la pure tradition des "Baa-Baas" (45-63, mi-temps : 28-35).

On notera encore le doublé de Victor Vito et les réalisations de Semi Radradra, Greig Laidlaw ou encore Sitaleki Timani pour mettre au pas ces Anglais privés il est vrai des finalistes de la Premiership, remportée la veille par les Saracens face à Exeter.