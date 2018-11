Argentine: Pour Sanchez, "l'équipe qui gagne (samedi) gagnera au Japon"

Futur ouvreur du Stade Français, qu'il rejoindra en janvier prochain pour la seconde partie du Top 14, Nicolas Sanchez (30 ans, 72 sélections) sera aussi le n°10 des Pumas que les Bleus de Brunel affronteront samedi, à Lille (21h05) dans le cadre de la tournée d'automne. Pour l'ancien Bordelais (2011-2013) et Toulonnais (2014-2015), cette confrontation à un an de la Coupe du monde 2019 au Japon (20 septembre-2 novembre) sera selon lui décisive pour l'ascendant psychologique que ce succès offrira aux vainqueurs. Pour rappel, Français et Argentins cohabiteront dans la même poule, au Mondial nippon, aux côtés de l'Angleterre, des Etats-Unis et des Tonga.

"Tous les matches entre la France et nous sont des matches au mental. Et la tête, c'est important. L'équipe qui gagne ce week-end aura de fortes chances de gagner à la Coupe du monde. Ce n'est pas un match de préparation", prévient Sanchez, cité par L'Equipe. Les Argentins, entraînés depuis cet été par Mario Ledesma et Gonzalo Quesada, ont débarqué en France dimanche, au lendemain de leur belle résistance offerte face à l'Irlande (28-17), et s'entraînent depuis sur les installations de l'Insep. Tout comme Jacques Brunel, Ledesma annoncera jeudi la composition de son quinze de départ.