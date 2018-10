Angleterre: Wade quitte les Wasps pour... la NFL !

Christian Wade (27 ans, 1 sélection) restera une énigme pour le rugby anglais, capable de pointer à la 3e place au classement des meilleurs marqueurs d'essai de tous les temps en Premiership avec... 82 réalisations. Mais donc aussi de mettre aujourd'hui un terme à sa carrière pour tenter sa chance dans le football américain. Son club des Wasps a en effet accepté de le libérer de son contrat pour permettre à Wade de suivre le programme international de la ligue professionnelle de foot US. "C'est une déception de perdre un joueur de la qualité de 'Wadey' à ce stade de la saison" a déploré Dai Young, l'entraîneur en chef des Wasps, qui viennent d'entamer leur campagne de Coupe d'Europe par une déroute au Leinster (52-3) et un nul à domicile face à Bath (35-35). Et le technicien de souligner que le club avait tout fait pour convaincre l'ailier de revenir sur sa décision, que Wade n'a pas hésité à qualifier de "décision la plus difficile de ma vie".