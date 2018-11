Angleterre: Tuilagi revient face aux Boks, pas Ashton

L'Angleterre, avant le choc tant attendu face aux All Blacks une semaine plus tard, ouvre samedi, à Twickenham (16h), sa série des tests de novembre par un choc face aux Springboks, seuls tombeurs des doubles champions du monde néo-zélandais cet été, dans le cadre du Rugby Championship.

Pour cette occasion, Eddie Jones, le sélectionneur du XV de la Rose a confié le brassard à son co-capitaine Owen Farrell, titulaire à l'ouverture. On retiendra également la présence dès le coup d'envoi au poste de premier centre d'un Ben Te'o qui n'affiche pourtant que 30 petites minutes de jeu avec son club de Worcester depuis le début de la saison. La 3e ligne apparaît, autour d'un Mark Wilson en n°8, très peu expérimentée avec les présences à ses côtés de Brad Shields et Tom Curry. Sur le banc, Manu Tuilagi, dont c'est la première réapparition en équipe d'Angleterre depuis 2 ans et demi ; en revanche, pas de place pour l'ancien Toulonnais Chris Ashton, qui n'a pas été retenu dans ce groupe des 23.

Le XV anglais : Daly - Nowell, Slade, Te'o, May - (o) Farrell (Cap.), (m) Youngs - Curry, Wilson, Shields - Kruis, Itoje - Sinckler, Hartley, Hepburn.

Remplaçants : George, Moon, Williams, Ewels, Mercer, Care, Ford, Tuilagi.

A une semaine d'affronter le XV de France, à Paris, les Boks s'alignent en Angleterre avec une 3e ligne new-look, où son retour de blessure permet à Warren Whiteley d'être associé en n°8 à un autre ex-pensionnaire du Rugby Club Toulonnais, Duane Vermeulen ; le capitaine Siya Kolisi complète ce trio. En conséquence, Pieter-Steph du Toit, qui avait surtout évolué au poste de n°7 cette année, retrouve la cage.

Le XV sud-africain : Willemse - Nkosi, Kriel, de Allende, Dyantyi - (o) Pollard, (m) I. Van Zyl - Vermeulen, Whiteley, Kolisi (Cap.) - P.-S. du Toit, Etzebeth - Malherbe, Marx, Kitshoff.

Remplaçants : Mbonambi, T. du Toit, Louw, Snyman, de Jager, Papier, Jantjies, Esterhuizen.