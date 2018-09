Angleterre: Marler renonce au XV de la Rose

C'est un taulier de l'équipe d'Angleterre qui, à moins d'un an désormais de la prochaine Coupe du monde 2019 au Japon (20 septembre-2 novembre), annonce sa retraite internationale.

Joe Marler (28 ans, 59 sélections) avait a priori encore de beaux jours à espérer sous le maillot du XV de la Rose, mais le pilier international choisit aujourd'hui de renoncer à la sélection pour des raisons personnelles et parce que le joueur des Harlequins, appelé en 2017 pour la tournée des Lions britanniques et irlandais en Nouvelle-Zélande, souhaite "passer plus de temps avec sa famille". "Je dois admirer son honnêteté", a réagi Eddie Jones, mais c'est une perte majeure pour le sélectionneur anglais.

Car si Mako Vunipola est le premier choix au poste de pilier gauche, la retraite de Marler réduit le nombre d'options si proche de l'échéance du Mondial.

"I'd finally managed to achieve something that I'd always dreamed of."



As his international career comes to an end @JoeMarler looks back at where it all began. pic.twitter.com/cmhNeFqH1P