Angleterre-Jones: "Si Cipriani se comporte mal, il reprendra aussitôt l'avion"

Dévoilée jeudi par Eddie Jones, la liste des 34 joueurs anglais, retenus pour la prochaine tournée du XV de la Rose en Afrique du Sud, est dominée par le grand retour de Danny Cipriani (30 ans, 14 sélections), qui n'avait plus fréquenté la sélection nationale depuis... 2015. L'ancien "sale gosse" du rugby anglais, auteur d'une bonne saison avec son club des Wasps, qualifiés pour les demi-finales de la Premiership - ils iront défier les Saracens samedi prochain, alors que le Champion Exeter accueillera Newcastle -, a une belle carte à jouer à un peu plus d'un an du Mondial au Japon. Et alors qu'on l'annonçait la saison prochaine dans le Top 14, notamment du côté du Stade Français.

Your England squad for next month's three-Test tour to South Africa



Jones tend la main à Cipriani : "Je n’ai pas regardé son tempérament, mais uniquement ce qu’il peut nous apporter côté rugby, assure le sélectionneur, cité par BBC Sport. Je suis convaincu qu'il a quelque chose à offrir, parce qu'il a apporté des changements à son jeu et que sa personnalité a évolué. Il a un vrai talent créatif, même s’il doit comprendre qu’il doit l’exercer au sein et au profit de l’équipe." Pour autant, la marque de confiance est accompagnée d'une mise en garde on ne peut plus claire : "Son passif ne m'inquiète pas. C’est son comportement avec moi qui m’importe. Parce que si je ne peux pas revenir sur ce qu'il a fait dans le passé, je peux contrôler ce qu'il fera dans le futur. S'il a un bon comportement, il peut envisager d’être dans l'équipe pendant longtemps. A l’inverse, s’il se comporte mal, il reprendra aussitôt l’avion de Johannesburg !" Cipriani est prévenu.