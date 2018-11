Angleterre: Jones retrouve le Japon 3 ans après

Pour la première fois depuis le Mondial 2015, marqué par une victoire nippone historique sur l'Afrique du Sud en phase de poules, Eddie Jones recroise le chemin du Japon, dont il était le sélectionneur à l'époque. Les Brave Blossoms sont de retour en Europe et espèrent sans doute faire au moins aussi bien qu'à Paris, il y a un an, lorsqu'il avaient frôlé un autre succès majeur sur le XV de France (23-23). Même si l'on a appris cette semaine que certains joueur amateurs de cette équipe japonaise, qui évoluent au Japon, touchaient 2 000 yens, soit à peine plus de 15 euros, par jour pour participer à cette tournée en Europe quand les stars du XV de la Rose touchent la coquette somme de 25 000 livres (un peu plus de 28 000 euros) par sélection.

See the full #ENGvJPN squad here: https://t.co/B5mMPoJxTU pic.twitter.com/QWQitES5LA — England Rugby (@EnglandRugby) 15 novembre 2018

Ce sera samedi, à Twickenham (16h), la première de Joe Cokanasiga, le jeune ailier de Bath d'origine fidjienne, invité le jour de ses 21 ans à effectuer ses grands débuts dans une équipe anglaise totalement remaniée, après le court revers contre les All Blacks (15-16), avec pas moins de 11 changements au total. Le n°8 Zach Mercer honorera sa première titularisation sous la houlette de George Ford, porteur du brassard en l'absence des 2 co-capitaines Dylan Hartley et Owen Farrell pour sa 50e sélection. Dabby Care débute pour la première fois depuis mars dernier et le Tournoi.

Le XV anglais : Daly - Cokanasiga, Nowell, Lozowski, Ashton - (o) Ford, (m) Care - Wilson, Mercer, Lawes - Itoje, Ewels - H. Williams, George, Hepburn.

Remplaçants : Hartley, Moon, Sinckler, Hill, Underhill, Wigglesworth, Farrell, Slade.