Angleterre: Jones recale Cipriani

S'il avait assuré que Danny Cipriani ne serait pas jugé sur ses récents nouveaux écarts disciplinaires, Eddie Jones n'en a pas moins recalé l'ouvreur de Gloucester en ne le retenant pas dans le groupe de 36 joueurs anglais appelés pour le dernier camp d'entraînement du XV de la Rose (23-25 septembre), avant l'annonce du squad pour la prochaine tournée d'automne. Et pour cause, malgré son retour en sélection au mois de juin dernier, lors de la tournée d'été en Afrique du Sud, Cipriani, aux yeux du sélectionneur, reste "le troisième ou quatrième choix à l'ouverture". Et s'il y avait besoin de préciser sa pensée : "Nous avons décidé de prendre deux ouvreurs dans ce camp car nous voulons qu'ils bénéficient d'un maximum de temps de travail. Cipriani sait ce qu'il doit encore travailler. Il a autant de chances que n'importe quel joueur, présent ou pas dans le squad, de participer à la Coupe du monde." Il est tout de même permis d'en douter...

La cote en revanche d'un Manu Tuilagi remonte avec le rappel du trois-quarts centre plus sélectionné depuis le Tournoi 2016 : "Depuis trois ans que je suis à la tête de la sélection, c'est la première fois que Manu est en bonne forme. Il a fait de bons matches et nous espérons qu'il continuera sur cette lancée. Il a une opportunité de nous montrer de quoi il est capable." A noter enfin, et c'est évidemment un indicateur non négligeable, que Chris Ashton, malgré sa suspension en cours de 7 semaines, figure parmi les sélectionnés.

Le groupe anglais - Avants : Tom Curry (Sale Sharks), Jamie George (Saracens), Dylan Hartley (Northampton Saints), Nathan Hughes (Wasps), Nick Isiekwe (Saracens), Maro Itoje (Saracens), George Kruis (Saracens), Joe Launchbury (Wasps), Courtney Lawes (Northampton Saints), Joe Marler (Harlequins), Zach Mercer (Bath rugby), Michael Rhodes (Saracens), Chris Robshaw (Harlequins), Nick Schonert (Worcester Warriors), Brad Shields (Wasps), Kyle Sinckler (Harlequins), Billy Vunipola (Saracens), Mako Vunipola (Saracens), Harry Williams (Exeter Chiefs), Mark Wilson (Newcastle Falcons).

Arrières : Chris Ashton (Sale Sharks), Mike Brown (Harlequins), Danny Care (Harlequins), Joe Cokanasiga (Bath rugby), Elliot Daly (Wasps), Nathan Earle (Harlequins), Owen Farrell (Saracens), George Ford (Leicester Tigers), Alex Lozowski (Saracens), Jonny May (Leicester Tigers), Jack Nowell (Exeter Chiefs), Dan Robson (Wasps), Henry Slade (Exeter Chiefs), Ben Te'o (Worcester Warriors), Manu Tuilagi (Leicester Tigers), Ben Youngs (Leicester Tigers).