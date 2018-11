Angleterre: Hartley sur le banc contre l'Australie 

Le co-capitaine du XV de la Rose Dylan Hartley sera réduit à un statut de remplaçant samedi, à Twickenham (16h), pour le test-match de clôture de la tournée de novembre.

Pour affronter l'Australie, une semaine après une victoire longue à se dessiner face au Japon (35-15), Jamie George a été préféré par le sélectionneur Eddie Jones et ses adjoints pour occuper au coup d'envoi le poste de talonneur. Alors que l'indispensable Owen Farrell, qui partage la charge du capitanat avec Hartley, débutera et portera donc seul le brassard pour emmener une équipe d'Angleterre, où Manu Tuilagi, placé sur le banc, pourrait honorer sa première sélection depuis plus de 2 ans, lui dont la seule apparition avec l'équipe nationale depuis 2014 se résume à une entrée en jeu face au pays de Galles en mars 2016.

L'Angleterre, depuis sa défaite si lourde de conséquences face aux Wallabies en phase de poules du Mondial 2015, reste sur une série de 5 victoires de rang face aux joueurs de Michael Cheika.

Le XV d'Angleterre : Daly - Cokanasiga, Slade, Te'o, May - (o) Farrell (cap.), (m) Youngs - Underhill, Wilson, Shields - Lawes, Itoje - Sinckler, George, Moon

Remplaçants : Hartley, Hepburn, Williams, Ewels, Hughes, Wigglesworth, Ford, Tuilagi

Dans les rangs australiens, on notera que l'ancien Parisien Will Genia (30 ans, 99 sélections) s'apprête à devenir centurion avec une 100e cape à l'occasion de ce choc.