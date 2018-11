Angleterre: Fin de tournée pour Kruis 

Après 2 premiers tests aux scores très serrés, l'un remporté contre l'Afrique du Sud (12-11) et l'autre perdu face aux All Blacks (15-1-), Eddie Jones ne pourra plus compter à l'occasion de cette tournée d'automne sur le 2e ligne George Kruis, remplacé après l'heure de jeu contre la Nouvelle-Zélande et blessé à un mollet. Le joueur des Saracens, parmi les meilleurs Anglais lors de ces 2 premières levées, doit renoncer aux 2 prochains tests face au Japon ce samedi, puis face à l'Australie à Twickenham. Charlie Ewels, son remplaçant face aux Blacks, mais aussi Maro Itoje, Elliott Stooke et Courtney Lawes sont autant de candidats pour le poste à l'occasion de ces 2 dernières levées de novembre.