Angleterre: Curry forfait pour la tournée

La terrible bataille de Twickenham, remportée au foceps (12-11), le week-end dernier, et au prix d'une incroyable défense par le XV de la Rose pour l'ouverture de la tournée de novembre face à l'Afrique du Sud a laissé des traces dans les rangs anglais. Si Manu Tuilagi et Courtney Lawes seront a priori remis pour le choc tant attendu face aux All Blacks samedi (16h), le jeune 3e ligne aile Tom Curry (20 ans, 5 sélections), contraint de céder sa place après 42mn face aux Boks, ne rejouera pas en cet automne international. "Une sévère blessure à la cheville", selon BBC Sport, contraint le joueur de Sale à un forfait pour les 3 autres tests au programme de l'Angleterre face à la Nouvelle-Zélande, le Japon et l'Australie.