Angleterre: Cipriani, première titularisation depuis... 2008

Après deux matches pour autant de défaites, Eddie Jones a décidé de changer d'ouvreur pour le troisième test-match entre le XV de la Rose et les Springboks, samedi, au Cap (Afrique du Sud).

George Ford laisse ainsi sa place à Danny Cipriani, le joueur des Wasps, qui n'avait plus été titulaire avec le XV de la Rose depuis 2008. L'ancien "golden boy" du rugby anglais n'avait alors que 20 ans.

Owen Farrell reste au centre.

