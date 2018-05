Angleterre: Cipriani à Gloucester, Haskell à Northampton

L'heure est en Angleterre non seulement aux phases finales, programmées samedi avec les affiches des deux demi-finales de Premiership, Saracens - Wasps (13h30) et Exeter - Newcastle (16h30), mais aussi aux grandes manœuvres avec l'annonce de la signature de James Haskell (33 ans, 77 sélections) à Northampton et Danny Cipriani (14 sélections, 30 ans) à Gloucester.

Director of Rugby David Humphreys delighted to secure the signing of @DannyCipriani87 for the Cherry & Whites#AnnounceCipriani pic.twitter.com/LKA7XpVYBY — Gloucester Rugby (@gloucesterrugby) 14 mai 2018

Le troisième ligne et le demi d'ouverture du XV de la Rose, qui peuvent envisager accrocher le bon wagon de la prochaine Coupe du monde au Japon en 2019, quittent l'un comme l'autre les Wasps. Rappelé par Eddie Jones au cours du dernier Tournoi des 6 Nations, Haskell reste l'un des "papas" d'une équipe d'Angleterre, où Cipriani, après 3 ans d'absence, vient d'être rappelé pour préparer la prochaine tournée d'été en Afrique du Sud. Son choix de poursuivre sa carrière outre Manche, plutôt que de répondre aux sollicitations du Top 14, confirme la volonté du n°10 de ne pas renoncer à la sélection.