Angleterre: Carling dans le staff dans un rôle de mentor

Après n'avoir pas été tendre lors du dernier Mondial 2015 avec les joueurs du XV de la Rose, dont il avait estimé à l'époque qu'ils étaient gérés sous l'ère de Stuart Lancaster, l'ancien sélectionneur, "comme des écoliers", et qu'ils manquaient cruellement de leadership, Will Carling (52 ans), l'ancien capitaine de l'équipe d'Angleterre, a été choisi pour intégrer le staff d'Eddie Jones. Celui qui a conduit dès l'âge de 22 ans la sélection nationale, honoré 72 sélections de 1988 à 1997, remporté 3 Grands Chelems et n'a échoué qu'en finale de la Coupe du monde 1991, devra dès ce week-end, à l'occasion du premier test-match de la tournée de novembre face à l'Afrique du Sud, à Twickenham, inculquer ces qualités de leadership auprès des tauliers anglais que sont Dylan Hartley ou encore Owen Farrell, tous les 2 désignés co-capitaines par Jones.

"Il (Carling) est le trait d'union entre le glorieux passé de l'Angleterre et le présent, estime le sélectionneur australien, cité par BBC Sport. Parce que je ne suis pas anglais, je ne peux pas prêcher la fierté d'être anglais, avoue-t-il. J'ai toujours pensé que nous avions une marge de progression dans ce domaine. Will comprend pourquoi le rugby anglais est grand, donc combiner les qualités de leadership avec la connaissance de l'histoire anglaise est une bonne ressource pour nous." Carling interviendra dans ses nouvelles fonctions à raison de 2 jours par semaine ; sa mission pourrait être prolongée jusqu'à la Coupe du monde 2019 au Japon (20 septembre-2 novembre).

The England Rugby Podcast O2 Inside Line is back



Listen to Eddie Jones talk exclusively to @vernonkay about his coaching philosophy and growing up in Australia: https://t.co/NbGH6h6dCN pic.twitter.com/yqd90y9G2I