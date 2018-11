Angleterre: Ashton pour débuter contre les Blacks 4 ans après ! 

Seulement remplaçant le week-end dernier, lors de la courte victoire sur les Boks (12-11), Chris Ashton (31 ans, 40 sélections) gagne ses galons de titulaire pour le choc face aux All Blacks ce samedi, à Twickenham (16h) dans le cadre de la tournée d'automne. Un statut de titulaire que l'ancien ailier toulonnais n'avait plus eu le bonheur de goûter depuis juin 2014 et une défaite en... Nouvelle-Zélande (36-13). "Je crois que jouer contre la Nouvelle-Zélande n'est pas pour lui déplaire - c'est une question d'instinct. Il peut renifler un essai", a estimé le sélectionneur Eddie Jones en conférence de presse. Ashton a inscrit face aux Blacks 2 de ses 19 essais en sélection pour une seule victoire et 4 défaites contre les Néo-Zélandais, qui n'ont perdu qu'un seul des 15 derniers test-matches entre les 2 équipes.

"We want to play with pride and passion which ignites the fans."



Eddie Jones takes you through England's preparation for the @AllBlacks: https://t.co/Uozwp1Q2w2 #WearTheRose pic.twitter.com/pb2jHJLTff — England Rugby (@EnglandRugby) 8 novembre 2018

Le quinze de départ anglais enregistre 3 changements d'une semaine sur l'autre avec la titularisation également du pilier Ben Moon en lieu et place d'Alec Hepburn, alors que Sam Underhill prend le relais au poste de flanker de Tom Curry, forfait sur blessure pour le reste de la tournée.

Le XV anglais : Daly - Ashton, Slade, Te'o, May - (o) Farrell (co-capitaine) - (m) Youngs - Wilson, Underhill, Shields - Kruis, Itoje - Sinckler, Hartley (co-capitaine), Moon.

Remplaçants : George, Hepburn, Williams, Ewels, Lawes, Care, Ford, Nowell.