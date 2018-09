All Blacks: Sonny Bill Williams titulaire en Argentine

Une angine l'avait empêché d'effectuer son retour face aux Springboks, mais Sonny Bill Williams, qui n'a plus joué avec les All Blacks et sa blessure lors du 3e test de la tournée du XV de France cet été, en Nouvelle-Zélande, sera sauf nouveau contretemps de retour en tant que titulaire au poste de premier centre parmi les doubles champions du monde en titre opposés à l'Argentine dans la nuit de samedi à dimanche, à Buenos-Aires (00h40, heure française), pour le compte de la 5e journée du Rugby Championship (ou Four Nations).

Les joueurs de Steve Hansen, après un premier faux-pas à domicile contre l'Afrique du Sud, vont enchaîner 2 déplacements avec une équipe qui enregistre 6 changements. Avec "SBW", Ben Smith réapparaît à l'arrière, Waisake Naholo reprend son aile et TJ Perenara relègue Aaron Smith sur le banc. Le capitaine Kieran Read est suppléé en n°8 par Luke Whitelock, tandis que son frère Sam Whitelock prend le brassard.

Les Pumas, mis en confiance par leur dernière victoire en Australie, tenteront de décrocher le premier succès de leur histoire face aux Blacks en 27 confrontations.