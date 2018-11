All Blacks: Pourquoi Dan Coles a refusé le capitanat...

Enfiler le célèbre maillot noir frappé de la fougère argentée représente déjà un immense honneur, mais alors que dire du capitanat chez les All Blacks ! Et pourtant Dan Coles (31 ans, 57 sélections) a refusé de prendre le brassard proposé par le sélectionneur Steve Hansen à l'occasion du test-match face au Japon samedi, à Tokyo (6h45). La raison ? Le champion du monde 2015, qui effectue son retour après une année de galère, marquée notamment par 2 opérations d'un genou gravement blessé face à la France en novembre dernier - au point qu'on a pu craindre une possible fin de carrière... -, a préféré décliner cette offre : "À cause de l’année que j’ai vécue, je dois être un peu égoïste. Ce (capitanat) n’est probablement pas la meilleure chose à faire pour moi. J’ai toujours eu un rôle principal si je joue dans cette équipe. Il y a évidemment beaucoup de jeunes gars qui arrivent et qui que soit le capitaine, je le soutiendrai", a déclaré Coles, qui sera néanmoins titulaire face aux Nippons et le doyen d'une équipe néo-zélandaise très expérimentale, puisqu'en l'absences de la plupart des tauliers, laissés au repos, pas moins de 8 joueurs feront leurs débuts en sélection. Et c'est Luke Whitelock qui conduira cette troupe complétée par 6 autres bizuths sur le banc.

Le XV néo-zélandais : J. Barrett - Milner-Skudder, Proctor, Laumape, Naholo - (o) Mo'unga, (m) Tahuriorangi - Papalii, L. Whitelock (Cap.), Fifita - Hemopo, Tuipulotu - Ta'avao, Coles, Tuungafasi.

Remplaçants : Coltman, Perry, Lomax, Hunt, Evans, Drummond, Cameron, Bridge.

️ Catch up with new #AllBlacks Matt Proctor and Brett Cameron at the team photo ahead of this Saturday's clash with Japan.



This weekend's match is available to be live streamed for free in selected countries, get yourself set up here ➡️ https://t.co/SekDP22WFB pic.twitter.com/KgJfvrbF3k