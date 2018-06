All Blacks: Les 3 frères Barrett titulaires face aux Bleus

Jamais 3 frères n'avaient été titulaires au sein d'un même quinze de départ des All Blacks. Ce sera chose faite samedi, à l'Eden Park d'Auckland (9h35), où les doubles champions du monde néo-zélandais disputeront le premier des trois test-matches de la tournée du XV de France avec dans leurs rangs Beauden, Scott et Jordie Barrett !

