All Blacks: Hansen cherche encore au centre

Les All Blacks ont peut-être une revanche à prendre sur des Springboks qui les avaient battus à Wellington, mi-septembre (34-36), leur sélectionneur Steve Hansen, après avoir mené la Nouvelle-Zélande, malgré ce revers, à une 3e victoire de rang dans le Rugby Championship (ou Four Nations) - sa 6e personnelle depuis 2012 ! - prépare surtout la défense d'un titre mondial que les doubles tenants du titre remettront en jeu l'an prochain, lors de la prochaine Coupe du monde au Japon (20 septembre-2 novembre).

Notamment au centre de son attaque avec la titularisation samedi, au Loftus Versfeld de Pretoria (17h05), pour la 6e et dernière journée de la compétition, de Jack Goodhue en lieu et place de Ryan Crotty ; si Crotty et Goodhue sont coéquipiers sous le maillot des Crusaders, Hansen veut tester son association avec Sonny Bill Williams : "On sait pas mal de choses sur Ryan (Crotty) et Jack (Goodhue), mais moins sur Sonny (Bill Williams) et Jack. Toute l'année, on a essayé de trouver la meilleure combinaison pour le futur et ce match nous offre l'opportunité d'y voir plus clair." Une rencontre pour laquelle 3 cadres font leur retour avec les titularisations du pilier Owen Franks, du n°8 et capitaine Kieran Reazd, ainsi que du demi de mêlée Aaron Smith. Tous avaient été laissés au repos le week-end dernier, lors de la victoire face aux Pumas en Argentine (35-17).

Le XV néo-zélandais : Smith - Naholo, Goodhue, S. B. Williams, Ioane - (o) B. Barrett, (m) Smith - Read (Cap.), Cane, Frizell - S. Barrett, Whitelock - Franks, Taylor, Tu'inukuafe.

Remplaçants : Harris, Perry, Tu'ungafasi, Tuipulotu, A. Savea, TJ Perenara, Mo'unga, Crotty.

ICYMI | Here is your #AllBlacks 23 to take on the Springboks this weekend.



FULL STORY ➡️ https://t.co/yRKjtVX0we #RSAvNZL pic.twitter.com/QJGaD2mZgG — All Blacks (@AllBlacks) 4 octobre 2018

Deux des titulaires lors de la victoire des Boks face aux Blacks sont de retour dans le quinze de départ sud-africain : le pilier Steven Kitshoff et le centre Damian de Allende, tandis que l'entrée du 3e ligne François Louw constitue le 3e changement opéré par Rassie Erasmus, après la dernière victoire contre l'Australie (23-12). A noter la 50e cape de l'arrière Willie Le Roux.

Le XV sud-africain : Le Roux - Kolbe, Kriel, de Allende, Dyantyi - (o) Pollard, (m) de Klerk - Louw, du Toit, Kolisi - Mostert, Etzebeth - Malherbe, Marx, Kitshoff.

Remplaçants : Mbonambi, Mtawarira, Koch, Snyman, Notshe, Papier, Jantjies, Willemse.