All Blacks: Hansen change (presque) tout, sauf Barrett

La Nouvelle-Zélande, une fois n'est pas coutume, ne terminera invaincue pas sa tournée en Europe. Une semaine après la défaite dans le choc au sommet face à l'Irlande, à Dublin, Steve Hansen a choisi de renouveler massivement son quinze de départ pour le test de clôture de la saison face à l'Italie ce samedi, à Rome (15h), avec pas moins de 11 changements opérés. Mais, choix fort du sélectionneur et de ses adjoints à moins d'un an de la défense de la Coupe du monde au Japon (20 septembre-2 novembre), Beauden Barrett conserve le n°10 et résiste à la concurrence de Richie Mo'unga, pourtant plébiscité pour bénéficier d'une chance. L'ouvreur est avec l'arrière Damian Mckenzie, le capitaine Kieran Read et le flanker Ardie Savea, le seul All Black à conserver sa place de titulaire. Les doubles champions du monde en titre restent sur une victoire sans appel (68-10) sur la Squadra Azzurra au Stadio Olimpico en 2016.

