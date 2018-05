All Blacks: Hansen appelle 3 petits nouveaux pour la tournée des Bleus

Steve Hansen a injecté du sang neuf dans son squad pour la série de 3 test-matches dans le cadre de la tournée du XV de France le mois prochain (9, 16 et 23 juin).

Sont ainsi appelés pour la première fois en sélection les troisièmes lignes Shannon Frizell (Highlanders) et Jordan Taufua (Crusaders), ainsi que Te Toiroa Tahuriorangi (Chiefs), appelé à suppléer Tawera Kerr-Barlow, parti rejoindre La Rochelle, dans un rôle de 3e demi de mêlée. Jack Goodhu, Richie Mo'unga et Tim Perry, qui figuraient dans le groupe néo-zélandais en tournée en Europe l'automne dernier, sans jouer une seule minute en test-match officiel, sont rappelés par Hansen. Deux retours de blessure sont également à noter avec les réapparitions du pilier Owen Franks (30 ans, 95 sélections) et du trois-quarts Nehe Milner-Skudder (27 ans, 11 sélections).

Enfin, c'est en l'absence de Kieran Read, blessé, le deuxième ligne Sam Whitelock (29 ans, 96 sélections) qui, après une seule expérience face au pays de Galles en clôture de la tournée de novembre 2017, aura la charge du brassard de capitaine avec à ses cotés pour l'épauler des vice-capitaines nommés Ben Smith et Sam Cane.