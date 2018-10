All Blacks: Goodhue forfait à Pretoria

L'option recherchée par Steve Hansen en associant au centre de l'attaque des All Blacks Jack Goodhue et Sonny Bill Williams ne sera pas explorée ce samedi, à Pretoria (17h), à l'occasion de la 6e journée du Rugby Championship (ou Four Nations) et du match "revanche" face aux Springboks, vainqueurs mi-septembre, à Wellington (36-34).

Malade, Goodhue cède sa place au coup d'envoi à Ryan Crotty, qui reforme ainsi la paire alignée il y a 15 jours lors du dernier succès en Argentine des doubles champions du monde en titre ; c'est Anton Lienert-Brown qui intègre le banc des remplaçants.

UPDATE: All Blacks midfielder Jack Goodhue has been ruled out of today’s Test against South Africa with illness. Ryan Crotty will now start in the 13 jersey. Anton Lienert-Brown comes onto the bench in the 23 jersey. #RSAvNZL pic.twitter.com/ziBnR5vwse